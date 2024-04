Zwei Menschen sind bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Motorroller und einem Auto in Kuppenheim (Kreis Rastatt) schwer verletzt worden. Wie die Polizei am Samstag mitteilte, überholte ein 19 Jahre alter Motorrollerfahrer am Freitagabend ein vorausfahrendes Auto und ist dabei von dem Fahrer eines querenden Wagens übersehen worden. Die beiden Fahrzeuge kollidierten den Angaben zufolge.

Kuppenheim (dpa/lsw) - Der 19-Jährige und dessen Sozius wurden mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht. Ersten Ermittlungen zufolge bestehe der Verdacht, dass an dem Motorroller unter anderem technische Veränderungen vorgenommen wurden. Die Ermittlungen dauerten an.

Mitteilung der Polizei