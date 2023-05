Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Der TuS Dansenberg II musste sich am Samstag in eigener Halle überraschend dem Mittelfeldteam TV Mülheim mit 30:33 (15:17) geschlagen geben. Damit verlor die Perspektivmannschaft erstmals in dieser Saison zwei Spiele in Folge.

Eine Woche nach der unglücklichen Niederlage im Spitzenspiel beim TV Offenbach setzte es einen unerwarteten Nackenschlag. Obwohl Trainer Sebastian Wächter im Vorfeld eindringlich davor gewarnt