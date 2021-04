Corona wirft viele moralische Fragen auf. Welche Beschränkungen sind angemessen? Wer verdient besonderen Schutz? Auch an der Impfreihenfolge waren Ethiker beteiligt. Dass der Geschäftsführer des Westpfalz-Klinikums als einer der ersten geimpft wurde, sorgte für kontroverse Diskussionen. Die Philosophin Karen Joisten versucht, einen Weg aus dem moralischen Dilemma zu finden.

Als Ende Dezember Impfdosen für das medizinische Personal im Klinikum eintrafen, hat sich Geschäftsführer Peter Förster – unter den Augen von Ministerpräsidentin Malu Dreyer und Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler – impfen lassen.

Der 60-jährige lungenkranke RHEINPFALZ-Leser Martin Büttner warf dem Geschäftsführer daraufhin vor, er habe seine Position missbraucht und sich vorgedrängelt, denn er gehöre nicht zur höchsten Prioritätengruppe, da er weder dem medizinischen Personal angehöre noch mindestens 80 Jahre alt sei. Das Klinikum entgegnete, Förster habe als Vorbild fürs Personal agiert, um Zweifel an der Impfung zu nehmen, und zudem sei er für die Funktionsfähigkeit des Klinikums äußerst wichtig.

Leser spiegeln Polarisierung der Gesellschaft wider

Auch das anschließende Leserecho spiegelt das Dilemma des Geschäftsführers wider: In den Augen der einen hat er seine Position missbraucht, in denen der anderen hätte er als Vorbild versagt, hätte er sich nicht impfen lassen.

Rein nach Impfverordnung gehört Förster nicht zur ersten Prioritätengruppe. „Das Identifizieren der priorisierten Gruppe innerhalb einer Klinik obliegt dem jeweiligen Krankenhaus, das die Impfungen durchführt“, ergänzt jedoch das Gesundheitsministerium auf Nachfrage.

Philosophin versucht zu vermitteln

Die Philosophie-Professorin Karen Joisten von der TU Kaiserslautern versucht zwischen den beiden Seiten zu vermitteln – „obwohl dies streng genommen nicht geht“, schickt sie vorweg. Wichtig sei der Kontext, dass „Orientierung fehlt und Unsicherheit herrscht, denn wenn es keine Impfskepsis gäbe, wäre ein Vorbild gar nicht nötig“. Ihr Ansatz besteht darin, dass beide Seiten versuchen sollten, die Motivation des anderen zu verstehen: „Der Leser sollte dem Geschäftsführer glauben, dass jener Vorbild sein will. Und der Geschäftsführer sollte den Leser verstehen und akzeptieren, dass niemand aufgrund einer leitenden Position bevorzugt behandelt wird.“ Statt also andere Beweggründe zu unterstellen, sollte jede Seite der anderen glauben, dass sie das moralisch Richtige tun will.

Joisten sieht in dieser Diskussion ein Zeichen für die allgemeine gesellschaftliche Tendenz der Polarisierung und Spaltung. „Bewegungen wie die Querdenker zeigen, dass viele Menschen immer weniger zugänglich für Argumente werden und schneller verurteilen.“

Je nach Regierungsform nach außen andere Akzeptanz von Vorbilder

Hätte der Geschäftsführer lediglich verkündet, sich impfen lassen zu wollen, wenn er an der Reihe ist, dann wäre laut Joisten gar keine Diskussion entstanden. Die beiden Politikerinnen in die Kontroverse einzubeziehen, verlagere die Problematik nur auf sie. „Das eigentliche Problem ist dasselbe. Und damit drehen wir uns im Kreis.“

Interessant sei, dass sich in anderen Ländern wie Tschechien und Russland die Regierungsführer medienwirksam haben impfen lassen und dies von der Bevölkerung akzeptiert worden sei. In Demokratien sei die Meinungsvielfalt gewahrt und nicht alle stünden vorbehaltlos hinter der Regierung. In autoritären Regimen müsse die Akzeptanz zumindest nach außen gegeben sein. „Doch handelt es sich dort um Vorbildfunktion oder Machtdemonstration?“, stellt Joisten in den Raum.

Werden Sportler in Deutschland eher als Vorbilder akzeptiert als Politiker?

Die Ethikerin hat den Eindruck, dass in Deutschland die Akzeptanz von Vorbildern in Politik und Wirtschaft gering sei, im Sport oder TV deutlich höher. „Wie würde es gesehen, wenn sich Jens Spahn, Tesla-Geschäftsführer Elon Musk, Jürgen Klopp oder Klaas Heufer-Umlauf impfen lassen würden?“

Im lokalen Beispiel des Geschäftsführers und Lesers würde sie sich wünschen, dass beide Verständnis für den anderen aufbrächten. „Toll wäre ein Foto, auf dem sich die beiden bildlich gesprochen die Hand geben, coronakonform natürlich!“, lautet ihr Vorschlag zur Versöhnung.

Einwurf: Debattieren, aber nicht verurteilen

An der Frage, ob der Geschäftsführer eines Klinikums schon jetzt Anspruch auf eine Corona-Impfung hat, kann man sich zerstreiten, indem man auf seiner eigenen Sichtweise beharrt und andere verurteilt. Oder man kann versuchen, die Motivation der anderen Seite zu verstehen und sie ihm tatsächlich zu glauben.

Ethik-Professorin Joisten sieht diese Diskussion zu Recht als Indikator für die zunehmende Spaltung und Polarisierung der Gesellschaft. Debatten – also Argumente anderer anzuhören und abzuwägen – sterben aus, stattdessen wird sofort zurückgeschlagen. Das Tempo und Klima in sozialen Medien begünstigen dies, ebenso wie schnell geglaubte und verbreitete Falschinformationen. So wünsche auch ich mir – nicht nur hier! – eine symbolische Handreichung der Parteien.

