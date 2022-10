Am kommenden Spieltag der U19-Regionalliga Südwest gastiert Spitzenreiter 1. FC Kaiserslautern beim Liga-Schlusslicht TV Mainz. Anpfiff ist am Sonntag um 13 Uhr. Die Rollen in dieser Begegnung sind klar verteilt.

Der FCK hat alle seine acht Saisonspiele eindrucksvoll gewonnen, während der TV Mainz zuletzt erstmals einen Zähler einfuhr. Nach zuvor sieben Niederlagen erkämpfte er sich gegen den Tabellenachten Wormatia Worms ein 1:1-Unentschieden. Für die Mannschaft von Alexander Bugera war dies aber kein Grund, um im Training unter der Woche kürzer zu treten. Ganz im Gegenteil. „Wir hatten einige Einheiten, in denen die Belastung extrem hoch war. Die Jungs haben aber wieder super mitgezogen und keineswegs zurückgesteckt. Sie sind auch vor dem nächsten Spiel fokussiert und wollen ihre Leistung auf den Platz bringen“, so Bugera, der sein Team derzeit in einer tollen Verfassung sieht.

Auch wenn der Gegner am Wochenende wieder sehr tief stehen wird, haben die Roten Teufel mehrere Lösungsmöglichkeiten im Fundus. „Wir haben definitiv die Qualität, um uns auf engstem Raum durchzusetzen und uns Chancen zu erspielen. Außerdem sind wir in dieser Spielzeit sehr gefährlich über unsere Standards, die immer einen Dosenöffner für uns darstellen können“, weiß Bugera um seine vielseitigen Möglichkeiten.

Bis auf Artur Reich (muskuläre Probleme) kann Kaiserslautern aus dem Vollen schöpfen. Dass Bugera derzeit kaum auf einen Spieler verzichten muss, kann sich besonders in den nächsten Wochen bezahlt machen. Da trifft die U19 vom Fröhnerhof mit dem FC Speyer, SV Gonsenheim und dem TSV Schott Mainz gleich auf drei direkte Verfolger.