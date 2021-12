Mit Krippenfeiern für Kinder, mit Christvespern und feierlichen Christmetten haben sich katholische Pfarreien und protestantische Gemeinden in Kaiserslautern auf das Weihnachtsfest vorbereitet. Mit 55 Gottesdiensten kann sich das Angebot an Heiligabend zwischen 10 und 23 Uhr sehen lassen. Für Samstag, 1. Weihnachtsfeiertag, sind 19 und für Sonntag, 2. Weihnachtsfeiertag, 20 Gottesdienste terminiert.

„Ich habe die Hoffnung, dass wir trotz aktueller, Bedingungen aber auch aufgrund unserer Erfahrungen während der Pandemie Weihnachtsgottesdienste feiern können“, blickt Martin Olf, Pfarrer der Pfarrei Heilig Geist, auf die kommenden Tage. „Gottesdienste, die die Menschen berühren und ihnen helfen“, fügt er hinzu. Mit Ausnahme der Gottesdienste in Heilig Kreuz, wo die Raumkapazität beschränkt ist, sei eine Voranmeldung nicht unbedingt erforderlich. Er halte die Christmette um 22 Uhr in St. Rochus, Pfarrer Friedrich Schmit die Mette um 22 Uhr in St. Konrad. Da die Marienkirche wegen Renovierung vorerst geschlossen bleibt, sei St. Konrad im Westen der Stadt die „Festtagskirche“ der Pfarrei Heilig Geist, so Olf.

Froh ist der Pfarrer, dass es unter der Regie von Oliver Schreyer seit Beginn der Pandemie ein Team gibt, das Gottesdienste live ins Internet überträgt. „Die leisten tolle Arbeit. Ein Gewinn für die Pfarrei und ein Entgegenkommen für die Menschen, die sich coronabedingt zurückhalten und Kontakte vermeiden.“

Weihnachtsandacht im Freien

„Fürchtet euch nicht“, die Botschaft der Engel an die Hirten, gelte an Weihnachten auch für die Menschen, die in diesen Tagen besorgt und ängstlich in Zukunft blickten. Weihnachten lade dazu ein, die persönliche Furcht in die Krippe zu legen und Trost und Stärkung zu erfahren. Die Haut vieler Menschen sei sehr dünn geworden. „Hoffen wir, dass trotz weiterer Wellen, Kontakte in vernünftigem Maße möglich sein werden“, so Olf.

Die Pfarrei Heiliger Martin lädt an Heiligabend, 15 Uhr, zu einer Krippenfeier für Kinder in die Martinskirche ein. Eine gute Erfahrung habe der Gemeindeausschuss im vergangenen Jahr mit einer Weihnachtsandacht im Freien gemacht, sagt Pfarrer Andreas Keller. Für den Gemeindeausschuss ein Grund, auch im zweiten Jahr der Pandemie an der Weihnachtsandacht unter freiem Himmel festzuhalten. Sie findet um 15.30 Uhr auf der Pfarrwiese statt.

Glocken der Martinskirche läuten um 22 Uhr

Die Glocken der Martinskirche werden um 22 Uhr zur Christmette mit Pfarrer Andreas Keller einladen. Der Gottesdienst, der von Organist Hubert Steinmacher und einem Instrumentalensemble gestaltet wird, wird als Live-Stream im Internet übertragen. Da erfahrungsgemäß für Besucher nicht alle Plätze ausreichen werden, hat Keller vorab zu einer zweiten Christmette bei Kerzenschein um Mitternacht eingeladen. „Für den ein oder anderen ist es etwas Besonderes, das Geheimnis der Weihnacht im kleinen Rahmen und in einer besonderen Atmosphäre zu feiern.“

Hilfe annehmen und die Unterstützung durch andere zulassen ist der Appell Kellers an ältere Menschen, die aufgrund ihrer Gebrechlichkeit ihren Kindern nicht zur Last fallen wollen. Das Kind in der Krippe sei Vorbild für Menschen, von anderen, Hilfe anzunehmen, so ein Weihnachtsgedanke Kellers.

Weihnachtstüten für die Gläubigen daheim

„Trotz allem ist Weihnachten“, sagt Katherina Westrich, Pfarrerin der Christuskirche, und freut sich auf die traditionelle Christvesper an Heiligabend, 17 Uhr, mit der sie ein Stück Normalität transportieren möchte. An Platz mangele es in der Christuskirche, die unter normalen Umständen für annähernd 300 Personen ausgelegt sei, nicht. 70 Anmeldungen liegen ihr bereits für die Christvesper vor, 60 für den Familiengottesdienst um 15 Uhr, der mit einem Mitmach-Krippenspiel für Jung und Alt vom Platz der Besucher verbunden ist. Da es sich unter Masken schlecht singen lasse, wird in der Christvesper eine Sängerin Weihnachtslieder anstimmen.

Für Menschen, die die Gottesdienste in der Christuskirche nicht besuchen können, haben Gemeindemitglieder Weihnachtstüten gepackt. Mit dabei eine kleine Andacht, ein Teebeutel und eine Kerze. Auf Anruf wird die Weihnachtstüte beeinträchtigen Personen auch nach Hause gebracht. Zu Weihnachten wünscht sich die Pfarrerin ein Stück Normalität im kommenden Jahr. „Nicht vorgespielt, sondern real.“ Sie wünscht sich, dass der Ton in der Gesellschaft friedlicher wird und die Pandemie die Gesellschaft nicht noch mehr spaltet.

Der Dekan predigt mit seiner Tochter

Dekan Richard Hackländer liegen keine verstärkten Anmeldungen für Weihnachtsgottesdienste vor. Umso mehr gilt sein Zuspruch den Menschen, Gottesdienste an Weihnachten zu besuchen. Mit der Abstandsregelung biete die Stiftskirche mehr als einhundert Personen einen Platz. Um 16 Uhr lädt Pfarrer Matthias Jung zu einem Familiengottesdienst in die Stiftskirche. Im Mittelpunkt steht ein Krippenspiel mit szenischer Lesung. Eine Christvesper mit Dekan Richard Hackländer findet um 18 Uhr in der Stiftskirche statt. „Warum feiern wir an Weihnachten feierliche Gottesdienste, wenn Menschen das ganze Jahr nicht in die Kirche gehen?“ ist der Kern einer Dialogpredigt, die Hackländer zusammen mit seiner Tochter Miriam, einer Theologiestudentin, halten wird. Der Pfarrer wünscht sich und den Menschen ein friedvolles Fest in der Familie, das dazu beiträgt, die Weihnachtsfreude ins neue Jahr zu tragen.

In den Kirchen gilt 3G

Für den Besuch von Gottesdiensten gilt die 3G-Regel. Gottesdienstbesucher müssen vollständig geimpft oder genesen oder von einer offiziellen Stelle negativ getestet sein. In den Kirchen gelten Maskenpflicht und Abstandsgebot zwischen Menschen, die in nicht häuslicher Gemeinschaft leben. Es werden Kontaktdaten erfasst. Anmeldungen zum Besuch von Gottesdiensten können über die Pfarrämter vorgenommen werden.

Im Livestream werden an Weihnachten folgende Gottesdienste übertragen: Heiligabend, 16 Uhr, ökumenische Krippenfeier für Kinder und Familien, St. Rochus, Hohenecken; 17 Uhr, Familiengottesdienst, Friedenskirche; 22 Uhr, Christmette, St. Rochus, Hohenecken. Weitere Infos im Internet: www.kirchen-in-kl.de/startseite/.