Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Im Spiel zweier U21-Nachwuchsmannschaften war der 1. FC Kaiserslautern bei der SV Elversberg zum Saisonauftakt das bessere Team und konnte phasenweise spielerisch überzeugen. Dass es am Ende nur zu einem 1:1-Unentschieden reichte, lag an der mangelnden Effektivität im Strafraum und bei drei Lattentreffern auch am fehlenden Quäntchen Glück.

Es war stellenweise ein Déjà-vu zu vielen Spielen der letzten Saison. Die U21 des FCK bestimmte über weite Phasen das Spiel, war in der zweiten Halbzeit das deutlich stärkere