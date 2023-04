Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Im letzten Ligaspiel des Jahres hat die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern einen umjubelten 3:1 (1:1)-Auswärtssieg beim SV Darmstadt gefeiert. Für die Mannschaft von FCK-Trainer Alexander Bugera waren es in dieser Spielzeit die ersten Punkte in der Fremde. Und die Roten Teufel verließen damit vorerst die Abstiegsplätze der Bundesliga Süd/Südwest.

Auf einem sehr schwer zu bespielenden Rasen kamen die Lauterer von Beginn an gut in die Partie. So war es nicht überraschend, dass FCK-Flügelspieler Angelos Stavridis bereits in