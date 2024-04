Das bekannteste Werk Carl Orffs, die berührende und mitreißende „Carmina Burana“, präsentiert der Nordpfälzer Oratorienchor bei seinem Konzert am Sonntag, 5. Mai, ab 18 Uhr in der Stadthalle Kirchheimbolanden. Die musikalische Leitung hat Stefan Wasser.

„Carmina Burana“ handelt von der Wechselhaftigkeit des Glücks, der Freude an der Wiederkehr des Frühlings, der Liebe und den Genüssen und Gefahren von Trinken und Völlerei. Inspiriert wurde Carl Orff zur Komposition durch eine Sammlung mittelalterlicher Lied- und Dramentexte. Diese wurden von zumeist anonymen Dichtern in lateinischer, mittelhochdeutscher und altfranzösischer Sprache im 11. /12. Jahrhundert verfasst. Erst 1803 wurden sie im Kloster Benediktbeuern wiederentdeckt. 1936 vertonte Orff 24 dieser Lieder völlig neu in einer Kombination aus mittelalterlichen Stilelementen und Urrhythmen. Die Komposition um menschliches Werden und Vergehen wurde zu einem der populärsten Chorwerke des 20. Jahrhunderts.

Der Nordpfälzer Oratorienchor führt unter Leitung von Stefan Wasser die Version für zwei Klaviere und Schlagwerk auf – eine Fassung, die auch Carl Orff favorisierte. Mitwirkende sind neben dem Nordpfälzer Oratorienchor Projektsänger, die Solisten Gunda Baumgärtner (Sopran), Joaquin Asiain (Tenor) und Moritz Kugler (Bariton) sowie das Schlagzeugensemble von der Kurpfalzphilharmonie Heidelberg.

Tickets sind erhältlich beim RHEINPFALZ-Ticketservice (rheinpfalz.de/ticket), beim Donnersberg-Touristik-Verband, Telefon 06352 1712, beim Manar Buchladen, bei Enders oder an der Abendkasse.