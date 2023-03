Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Willkommen im Abstiegskampf: Der 1. FC Kaiserslautern muss sich in der Zweiten Basketball-Regionalliga auf den Kampf um den Klassenerhalt einstellen. Das 72:84 (37:37) im Pfalz-Derby am Samstag gegen die SG TV Dürkheim/BI Speyer II war die vierte Niederlage in Folge für die Rot-Weißen.

„Es wird leider immer mehr klar, dass wir von unserer Erfahrung her ein Landesligateam sind. Die fehlende Erfahrung konnten wir heute leider nur phasenweise über den Einsatz ausgleichen. Am