Wer von der Palzgang spricht, denkt meist an Heinz Glass. Aber neben dem Gitarrero aus Kindsbach gab es ja zwei weitere „Ur-Gangster“, die das Trio aus der Taufe hoben: den Schlagzeuger Guido Klein, genannt „Knoche“, und Marcel Gohl mit dem E-Bass. Der Vier-Saiten-Virtuose ist wenige Tage vor seinem 73. Geburtstag gestorben.

„Oh my, what that little Country Boy could play.“ (aus „Johnny B. Goode“ von Chuck Berry)

In Stuttgart geboren und in Kaiserslautern aufgewachsen, spielte