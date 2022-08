Fast die Hälfte der 340 Kilometer, die die „Pacemaker“ sich für ihren 18. Radmarathon von Bretten über Neckargemünd, Mannheim, Kaiserslautern und Ramstein über Landau zurück nach Bretten am Samstag vorgenommen hatten, waren zurückgelegt, als die rund 150 Teilnehmer zur Mittagszeit an der Stiftskirche ihren Zwischenstopp einlegten.

Dort wurden die Radsportler und -sportlerinnen, die sich für eine friedliche und gerechte Welt ohne Atomwaffen engagieren, mit viel Beifall empfangen. Im sonnigen Innenhof der Stiftskirche hatten Mitglieder der Friedensinitiative Westpfalz (FIW) und Gemeindemitglieder der Stiftskirche einen Imbiss mit belegten Broten und reichlich Getränken für sie vorbereitet. Zur Entspannung während der gerade mal 35-minütigen Pause trug das Musikertrio Manuel, Katharina und Josie aus Kusel mit Gitarren und Keyboard bei.

Michael Höhn von der lokalen FIW-Initiative begrüßte die Ankommenden mit dem Hinweis, dass ihre Aktion aktuell notwendiger sei denn je. Leider gehe die Demo nur über einen Tag, bedauerte Harald, einer der Teilnehmer, spontan. Er hoffte, dass es im kommenden Jahr wieder wie früher zwei Tage sein werden.

Für die Stiftskirche begrüßte Pfarrerin Margarete Hopf die „Pacemaker“. Für den Frieden zu beten sei in der Stiftskirche seit Jahrhunderten Tradition, schilderte sie in ihrem kurzen Rückblick auf die Geschichte der Kirche, zu der früher Kloster und ein Hospital gehört hätten. Wie die Initiative erinnerte auch die Pfarrerin an Detlev Besier, den Friedenspfarrer der Evangelischen Kirche der Pfalz, der das Gesicht der Aktion war und im Frühjahr an den Folgen eines Fahrradunfalls verstorben war. Als einem Freund und Wegbegleiter gedachten die Anwesenden Besiers mit einem Moment der Stille.

Mit ihrer Forderung nach einer atomwaffen- und kriegsfreien Zeit machten die Demonstrierenden auf ein Thema aufmerksam, das wieder in den Mittelpunkt der Welt gerückt sei, hob die städtische Beigeordnete Anja Pfeiffer hervor. Sie sprach von einer sportlichen Veranstaltung, die mit ihrem Thema der Tour der France durchaus Konkurrenz machen könne. Nach dem Zwischenstopp in Kaiserslautern schwangen sich die „Pacemaker“ in Richtung Ramstein Air Base erneut auf die Räder.