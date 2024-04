Seit 40 Jahren reisen Schüler des Käthe-Kollwitz-Gymnasiums (KKG) in Neustadt nach Manchester in den USA und umgekehrt. Derzeit sind die amerikanischen Jugendlichen hier zu Besuch.

Im vergangenen Jahr verbrachten 16 Schülerinnen und Schüler des KKG zweieinhalb Wochen in Gastfamilien in der 115.000-Einwohner-Stadt Manchester im Bundesstaat New Hampshire im Nordosten der Vereinigten Staaten. Dort besuchten sie nicht nur die High School, sondern auch ein Basketballspiel der Boston Celtics und machten zum Schluss noch einen Abstecher nach New York. Nun sind die amerikanischen Jugendlichen zum Gegenbesuch für zwei Wochen in Deutschland. Es ist das erste Mal seit Pandemiebeginn im Jahr 2019, dass die US-Schüler wieder da sind.

Die neun Austauschschüler wurden offiziell von Dezernent Bernhard Adams im Rathaus empfangen. In den historischen Räumen der Stadtverwaltung im Steinhäuser Hof sprach Adams mit den Jugendlichen über die Geschichte und aktuelle Herausforderungen Neustadts. Neben dem normalen Schulalltag wurden auch zahlreiche Ausflüge unternommen: aufs Hambacher Schloss, den Turm der Stiftskirche sowie nach Speyer, Heidelberg und Frankfurt.

Seit dem vergangenen Jahr wird das Austauschprogramm auf Neustadter Seite von den Lehrern Michael Lommert und Matthias Holzmann geleitet, in Manchester sind ihre Kolleginnen Tara Michaud und Maureen Couture engagiert. Die Anfänge der schulischen Beziehungen des KKG in die USA reichen zurück bis ins Jahr 1983. Ein Projekt des Schulchors legte damals den Grundstein, seither gab es regelmäßige Besuche. In den 1990er-Jahren wurde schließlich eine feste Schulpartnerschaft etabliert, die 1992 sogar in einer Städtepartnerschaft zwischen Neustadt und Manchester mündete.

Diese Partnerschaften bleiben in den Austauschwochen lebendig. Am Sonntag müssen sich die neun Teenager „Good Bye“ sagen. Zum Abschied findet eine große Party statt. Danach geht es für die Amerikaner noch auf einen kurzen Zwischenstopp in Paris, bevor sie wieder in Richtung Heimat fliegen – mit zahlreichen Erinnerungen im Gepäck.