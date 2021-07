Eine Ortsteilkerwe, wie sie vor Ausbruch der Corona-Pandemie stattfand, wird es in Dansenberg auch in diesem Jahr nicht geben. Wie Ortsvorsteher Franz Reinheimer mitteilte, könne die Gemeinde die Einhaltung der Auflagen nicht überwachen. Komplett soll das Kerwetreiben aber nicht ausfallen.

„Wir haben lange abgewartet, was sich tut“, sagt Reinheimer. Letztlich seien sich die Fraktionen im Ortsbeirat aber einig gewesen: Eine Kerwe auf dem großen Parkplatz in der Ortsmitte kann es auch in diesem Jahr nicht geben. „Wer soll denn die ganzen Auflagen kontrollieren?“, fragt er. Sollte etwas passieren, sei er und die Gemeinde in der Haftung. Dieses Risiko könne man nicht eingehen, sagt der Ortsvorsteher, der auf das Verständnis der Bürger hofft.

Außerdem habe der Schausteller, der zuletzt mit seinem Auto-Scooter zur Kerwe nach Dansenberg kam, signalisiert, dass es nicht wirtschaftlich sei, das Fahrgeschäft in Betrieb zu nehmen, wenn nicht mindestens sechs bis sieben weitere Kerwen stattfänden, so Reinheimer. Die Lastwagen seien abgemeldet, Saisonarbeitskräfte nicht verfügbar, schildert der Ortsvorsteher das, was nach dem Marktausschuss am Donnerstag bereits die Vorsitzende des Schaustellerverbandes Barbarossa Saar-Pfalz, Susanne Henn-Marker, erläutert hatte.

Ganz ausfallen soll die Kerwe aber nicht. Wie im Vorjahr lade das Hotel-Restaurant Fröhlich zum Besuch ein, in diesem Jahr von Freitag, 30. Juli, bis Sonntag, 1. August. Susanne Henn-Marker habe zudem in Aussicht gestellt, dass auf dem Parkplatz neben der Gartenwirtschaft ein Süßwarenstand, Entenangeln und ein Kinderkarussell aufgebaut werden, so Dansenbergs Ortsvorsteher. So profitiere wenigstens die Gastronomie, und für Familien gebe es einen kleinen Kerweplatz.