Im Rahmen von Berechnungen zur Hochwasservorhersage Obere Lauter - Unterer Eselsbach werden in den kommenden Monaten Ortsbegehungen und Vermessungsarbeiten durchgeführt.

Wie die Stadtentwässerung Kaiserslautern mitteilt, betreffen die Begehungen den Bereich der Lauter von der Lothringer Dell in Kaiserslautern bis Untersulzbach sowie den Eselsbach vom Freibad Waschmühle bis zur Mündung in die Lauter im Bereich der Zentralkläranlage Kaiserslautern. Die erste Ortsbegehung wird voraussichtlich am Montag, 28. September, durchgeführt, die Vermessungen finden im November und Dezember statt.

Die Stadtentwässerung bittet darum, den Mitarbeitern des Geo-Ingenieurservice Süd-West und der Hydrotec Ingenieurgesellschaft für Wasser und Umwelt mbH aus Aachen die Zufahrt und den Zutritt zu den entsprechenden (möglicherweise privaten) Grundstücken zu gewähren. Bei Rückfragen steht die Stadtentwässerung Kaiserslautern unter Telefon 0631/37230 oder per E-Mail an info@ste-kl.de zur Verfügung.