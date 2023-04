Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der künstlerische Austausch gehört zum Wesen der Aufführungspraxis von klassischer Musik. Unter anderem bringen Gastkonzerte Vergleichsmöglichkeiten – wie am Sonntag in der Abteikirche Otterberg. Der Wuppertaler Kirchenmusikdirektor Jens-Peter Enk würdigte dabei die Abteikirche in ihrer Monumentalität und wusste ihre Akustik wie auch die 1999 eingeweihte Goll-Orgel ins rechte Licht zu rücken.

So brachte das Orgelkonzert die volle Bestätigung einer gelungenen Einheit aus Klang, Raum, Akustik und Instrument, was andernorts vielfach diskutiert wird. Auf den ersten Blick