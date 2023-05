Die Bewerbungsfrist für die Bürgermeisterstelle und damit die Nachfolge von Beate Kimmel (SPD), die im September Oberbürgermeisterin wird, ist am Freitag abgelaufen. Wie Kimmel auf Anfrage bestätigte, sind sechs Bewerbungen eingegangen.

Darunter ist auch SPD-Mann Matthias Moritz. Er wurde erst am Freitag auf der Delegiertenkonferenz des SPD-Stadtverbandes nominiert, erhielt 86 Prozent der Stimmen. Moritz ist 44 Jahre alt und gebürtiger Kaiserslauterer. Der ehemalige Geschäftsführer der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz ist inzwischen Bereichsdirektor Pflege am Westpfalz-Klinikum. Bei all seinen beruflichen Stationen sammelte er nach SPD-Angaben „verwaltungsorganisatorische Erfahrungen“, zudem sei er Ehrenbeamter für die Stadt und den Landkreis Kaiserslautern in der Funktion als Organisatorischer Leiter im Katastrophenschutz. Ein anderer der sechs Kandidaten ist Nico Welsch (CDU). Er bewirbt sich nach eigenen Angaben als unabhängiger Kandidat, motiviert aus der Bevölkerung. Der 45-Jährige ist Volljurist und seit dem Jahr 2017 Justiziar bei den Stadtwerken. Er saß für die CDU ab 2014 im Stadtrat, kandidierte bei der OB-Wahl 2014 gegen Klaus Weichel und schaffte es, 41 Prozent der Wählerstimmen auf sich zu vereinen. Er trat dann aber nach internen Querelen nicht mehr für die Stadtratswahl an. Wer aus dem Rat Welsch bei der Bürgermeister-Wahl vorschlagen wird, ist unklar. Die CDU-Fraktion hat unterdessen den Diplom-Verwaltungswirt und stellvertretenden Fraktionschef der CDU, Manfred Schulz, nominiert.

Linke unterstützen Ilona Benz

Bekannt ist schon länger, dass die Fraktionsvorsitzende der Grünen, Lea Siegfried, die von Haus aus Physiotherapeutin ist, antritt. Thomas Kürwitz, Schulleiter aus Konz (parteilos), kandidiert ebenfalls. Er wird von der FDP und den Freien Wählern unterstützt. Ilona Benz, die Geschäftsführerin von KL.Digital, die angekündigt hatte, als unabhängige Bewerberin anzutreten, wird jetzt von den Linken unterstützt, wie Fraktionsvorsitzender Stefan Glander am Wochenende mitteilte. Ihre fachliche Qualifikation und ihr beruflicher Werdegang hätten gezeigt, dass sie eine geeignete Kandidatin ist. Die Bürgermeister-Wahl findet in der Stadtratssitzung am 12. Juni statt.