Neun neue Corona-Infektionen verzeichnete das Gesundheitsamt Kaiserslautern am Dienstag in Stadt und Kreis. Fünf Fälle traten in der Stadt Kaiserslautern auf, drei Fälle in der Verbandsgemeinde Enkenbach-Alsenborn und ein Fall in der Verbandsgemeinde Landstuhl. Gleichzeitig wurden 13 Personen aus der Quarantäne entlassen. Aktuell sind damit 108 Personen in Stadt und Kreis an dem Coronavirus erkrankt.