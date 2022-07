Neue kaufmännische Direktorin des Pfalztheaters Kaiserslautern wird ein Eigengewächs: Simone Grub, die gestern offiziell in dieses Amt berufen wurde, arbeitet seit 1993 in der Verwaltung des Bühnenbetriebs.

Bislang war die 45-jährige Meisenheimerin mit der Stellvertretung der zehn Jahre älteren Geschäftsleiterin Stefanie Niedermeier betraut, die im Frühjahr überraschend nach Bielefeld wechselte. Da auch Intendant Urs Häberli zum Monatsende ausscheidet und sein Nachfolger Johannes Beckmann erst 2023 kommt, übernimmt bis dahin offiziell ein „Interims-Direktorium“ die Leitung.

In diesem Gremium soll Tanja Hermann für die betrieblichen Abläufe zuständig sein, künstlerisch zeichnen Generalmusikdirektor Daniele Squeo und der populäre Sänger Daniel Böhm verantwortlich. Simone Grub gehört sowohl dem vorübergehenden Leitungsteam als auch der künftigen Chef-Troika um Beckmann an. Betriebsdirektorin wird ab 2023 die Theatermanagerin Marlies Kink, die derzeit in Weimar tätig ist.

Bezirkstagschef lobt Grubs „breite Fachkompetenz“

Träger des Lauterer Theaters ist der Bezirksverband Pfalz, außerdem beteiligen sich Stadt und Land an den Kosten. Der Bezirksausschuss sprach sich gestern einstimmig für die Berufung Simone Grubs aus. Sie ist Betriebswirtin für Informationsverarbeitung und Verwaltungsfachwirtin. Bezirkstags-Vorsitzender Theo Wieder (CDU) bescheinigte ihr „breite Fachkompetenz und langjährige Erfahrung in verantwortlicher Position“.