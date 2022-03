Was wünschen sich die Einwohner Kaiserslauterns von der Digitalisierung und ihrer Stadt? Welche Ideen haben sie? Welche Anforderungen sollen digitale Projekte erfüllen? Über die neue Plattform „Kaiserslautern MitWirkung“ können Bürger Vorschläge machen und über Ideen abstimmen. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf den acht Smart-City-Projekten mit Bundesförderung. Darüber hinaus erfolgt sukzessive eine Abbildung von städtischen Angelegenheiten und Umfragen aus dem Rathaus. „Mit ,Kaiserslautern MitWirkung’ soll es für die Menschen einfacher werden, an der Gestaltung ihrer Stadt mitzuwirken“, sagt Ilona Benz, Geschäftsführerin der KL.digital GmbH.

An einer ersten Abstimmung können alle Interessierten ab sofort zu den Smart-City-Projekten „Stadt.Raum.Wir.“ und „Lokale Logistik“ teilnehmen. „Bei Stadt.Raum.Wir. geht es darum, Begegnungsräume zu schaffen und abzustimmen, wofür und für wen ein Platz in der Innenstadt genutzt werden soll. Die ersten Ideen decken kulinarische, sportliche und kulturelle Angebote ab“, animiert Projektverantwortlicher Patrick Glaser zum Mitmachen. Beim Projekt „Lokale Logistik“ geht es um den Standort für eine „Ausprobierbox“. Auf der Internetseite klmitwirkung.de ist die Beteiligung möglich. Außerdem ist das KL.digital-Team am Samstag und Sonntag, 2. und 3. April, bei „Lautern blüht auf“ mit einem Stand vertreten und bietet dort analoge Abstimm-Möglichkeiten an. Fragen und Anregungen sind auch per E-Mail an info@klmitwirkung.de möglich.