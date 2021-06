Jetzt geht es doch schneller, als gedacht: Das Naturfreibad kann schon am Freitag, 18. Juni, in die Saison starten. Das teilte am Donnerstag Stadtbürgermeisterin Martina Stein mit. Am Dienstagabend im Stadtrat hatte sie noch mitgeteilt, dass das Naturbad voraussichtlich erst am Montag öffnen könne. Es hatte ein technisches Problem mit einer Pumpe gegeben, weswegen das Wasser nicht mehr angestiegen war. Nachdem dieses behoben war, erhöhte sich der Pegel wieder. „Ein zusätzlicher Zulauf wurde angeschlossen, und dadurch füllte sich das Becker doch schneller“, sagte Stein. Das Schwimmbad hat täglich von 11 bis 19 Uhr geöffnet. Ein Online-Ticketsystem ist dann auf www.otterbach-otterberg.de zu finden. In dieser Saison werden auch wieder Saison- und Familienkarten angeboten. 400 Badegäste, deren Kontaktdaten erfasst werden, dürfen zeitgleich im Bad sein.