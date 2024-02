Die Verbandsgemeinde Landstuhl hat neue Öffnungszeiten für die Schwimmbäder in Landstuhl und Trippstadt festgelegt. Der Bäder- und Saunaausschuss hat beschlossen, dass beide Einrichtungen zukünftig montags von 12 bis 20 Uhr und dienstags bis sonntags von 11 bis 20 Uhr geöffnet sein werden. Bislang war das Naturerlebnisbad Landstuhl täglich von 10 bis 19 Uhr offen. Das Warmfreibad Trippstadt schloss bisher um 19 Uhr und hatte ab dienstags schon um 10 Uhr geöffnet.

Künftig wird es einen Spättarif für die beiden Schwimmbäder geben. Dieser Tarif soll drei Stunden vor Ende der Öffnungszeiten in Kraft treten. Dadurch will die Verbandsgemeinde einen neuen Kundenkreis ansprechen. Im Landstuhler Bad beträgt der Spättarif für Erwachsene zwei Euro und für Kinder und Jugendliche einen Euro. In Trippstadt zahlen Spätbesucher drei Euro, Kinder und Jugendliche 1,50 Euro.