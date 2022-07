Zur „Nacht der Tiere“ am Samstag, 30. Juli, können sich die Besucher bis in die Nacht hinein auf ein Lichtermeer in der Parkanlage freuen sowie auf ein Musikprogramm mit der Formation „Nimm 3“. Die eigentlichen Höhepunkte warten auf die Besucher nach Einbruch der Dunkelheit. Dann gibt es etwa eine Nachtführung und eine Abendschau des Falkners. Auf der Veranstaltungswiese werden Ponys, Esel, Kaninchen und andere Tiere präsentiert. Zudem gibt es schon tagsüber eine Zoo-Rallye und Fachführungen, die Fütterung der Trampeltiere, Fischotter und Erdmännchen steht ebenfalls auf dem Programm. „Es ist für die ganze Familie etwas dabei“, betont Zoodirektor Matthias Schmitt. Speziell für die kleinen Besucher werden Bobbycar-Rennen, Kasperletheater, eine Kindereisenbahn sowie ein Dschungelparcours und Kinderschminken angeboten. Das Kinderprogramm wird am Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr wiederholt.