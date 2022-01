Drei mutmaßliche Einbrecher hat die Polizei am frühen Mittwochmorgen geschnappt. Sie könnten für Einbrüche in der Kurpfalz-Realschule und der IGS Bertha-von-Suttner verantwortlich sein, wie aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern und des Polizeipräsidiums Westpfalz hervorgeht. Demnach war Beamten im Rahmen einer Streifenfahrt ein Fahrzeug aufgefallen. Als sie den Wagen stoppten und die Insassen kontrollierten, stellte sich heraus, dass gegen den Fahrer ein Haftbefehl wegen Diebstahls vorlag. Im Fahrzeug fand die Polizei Aufbruchswerkzeuge und Vermummungsutensilien, außerdem Gegenstände, die den Einbrüchen in den Schulen im Stadtwald in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zuzuordnen waren. Wie eine Polizeisprecherin auf Nachfrage erklärte, wurden die mutmaßlichen Täter geschnappt, kurz nachdem die Meldungen über die Einbrüche in der Nacht eingingen. Die drei Männer wurden vorläufig festgenommen. Ihr Fahrzeug wurde sichergestellt. Die Männer wurden am Mittwoch dem Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Kaiserslautern vorgeführt. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kaiserslautern ordnete das Gericht die Untersuchungshaft wegen Fluchtgefahr an. Die drei Männer machten von ihrem Schweigerecht Gebrauch. Sie wurden in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Schon im Oktober Vorfälle an Schulen

Ob auf das Konto der Festgenommenen auch Einbrüche in andere Kaiserslauterer Schulen gehen, stehe nicht fest, sagte eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Westpfalz. Die Ermittlungen dazu laufen. Mitte Oktober waren Diebe in das Albert-Schweitzer-Gymnasium und das Gymnasium am Rittersberg sowie in die Villa Munzinger am Pfalztheater eingedrungen. Ein paar Wochen später hatten sich Unbekannte vermutlich am Wochenende Zutritt zur Lina-Pfaff-Realschule verschafft und einen Schaden in vierstelliger Höhe verursacht. Die Diebe hatten Klassenräume durchsucht, das Sekretariat und das Lehrerzimmer auf den Kopf gestellt sowie Schränke durchwühlt.