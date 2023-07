Corinna und Stephan Heidenreich knüpfen an, wo sie vor 36 Jahren aufgehört haben. Das Standard-Tanzpaar vom Tanzsportverein Ramstein steht wieder auf dem Turnierparkett! Nicht einfach so, das Ramsteiner Paar hat gleich mal Platz vier ausgetanzt, und acht Routiniers hinter sich gelassen.

Der Reihe nach: Das Paar, damals noch gar nicht verheiratet, startete bis 1986 für Grün-Gold Bremen. Danach war Schluss. 2022, längst in der Pfalz angekommen, entdeckten die beiden den TSV Ramstein, tanzten in der Freitagsgruppe bei Beate und Heinz Saar „nur so zum Spaß“ mit. Genau, der Spaß: Er war da, griff um sich und schnell ging es zusätzlich in die Turniergruppe zum Training. Auch die vom Verein angebotenen Workshops mit Spitzentrainern und -trainierinnen, darunter Weltmeisterin Sybille Daute, brachten viel der Tanzfreude zurück. Das Turnierfieber setzte wieder ein, sie wollten zurück in den Vergleich mit anderen.

Nun gibt es sicher kleinere Turniere, die einen Wiedereinstieg nach weit über drei Jahrzehnten vielleicht einfacher gestaltet hätten. Nein, Corinna und Stephan Heidenreich stellten sich bei den TBW-Trophy-Masters in Graben-Neudorf den Wertungsrichtern in der Klasse III-C. Kein ganz kleines Turnier, eher ein ziemlich großes, immerhin eins aus der Turnierserie des Landessportverbandes Baden-Württemberg. 13 Paare wollten siegen, die ersten schieden nach Runde eins allerdings schon aus. Die Ramsteiner zogen in die Zwischenrunde und schafften es gar ins Finale der besten Sechs, teilten sich am Ende mit einem anderen Paar Platz vier. So kann es weitergehen.

Ebenfalls in Graben-Neudorf auf dem Parkett waren weitere Ramsteiner Tanzpaare aus der offenen, vereinsübergreifenden Trainingsgemeinschaft Open Ballroom Practice für Standard-Turnierpaare: Beate/Heinz-Otto Saar (III-S) erreichten die Zwischenrunde: Platz elf. Volker Benkel/Manuela Peterson (IIA) wurden Fünfte, Oliver und Iris Seibert (I-B) tanzten sich vor auf Platz zwei. Stefan Fries/Anne-Kathrin Wölfing (II-B) kehrten mit dem dritten Platz zurück nach Ramstein.