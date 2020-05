Für die SG Mußbach ist es der dritte Neuzugang für die kommende Saison: Der Tabellenführer der Fußball-B-Klasse Rhein-Mittelhaardt, Staffel West, sicherte sich die Dienste von Marcel Nabinger (23), der seit 2016 beim Verbandsligisten SV Morlautern war, dort allerdings ausschließlich in der Zweiten Mannschaft eingesetzt wurde. Für diese bestritt er in den vergangenen vier Jahren 13 Bezirksligaspiele und zehn Begegnungen in der A-Klasse Kaiserslautern-Donnersberg. Er gehörte seit 2018 auch dem Trainerstab der Westpfälzer an.

Vor seinem Wechsel nach Morlautern spielte Nabinger beim FC Wacker Weidenthal und beim VfL Duttweiler. „Marcel ist ein offensiver Mittelfeldspieler, der für unseren Angriff eine Verstärkung sein wird“, kommentierte Mußbachs Trainer Lukas Neu den Transfer.