Nach einer Hausgeburt im zweiten Obergeschoss eines Wohn- und Geschäftshauses in der Hauptstraße mussten Mutter und Kind am Samstagvormittag ins Krankenhaus gebracht werden. Da die Frau liegend transportiert werden sollte, holte sie die Freiwillige Feuerwehr mit der Drehleiter aus ihrer Wohnung in der zweiten Etage. „Bei solchen Einsätzen mit der Drehleiter ist oft Eile geboten, weil ein Menschenleben in Gefahr schwebt“, erläutert Einsatzleiter Harald Laier und fügt an: „Wir hoffen, dass Mutter und Kind bald zusammen und gesund das Krankenhaus wieder verlassen können.“ Nach dem Einsatz habe er dem Vater zur Geburt seines Kindes gratuliert. Vor Ort waren auch der Rettungsdienst und zwei Notärzte. Aufgrund der zahlreichen Einsatzfahrzeuge gab es kleinere Verkehrsbehinderungen, so die Feuerwehr.