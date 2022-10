Ein Motorradfahrer ist am Freitagnachmittag von einem Autofahrer übersehen und beim folgenden Unfall verletzt worden. Der 56-Jährige sei mit seinem Zweirad auf der L387 zwischen Höringen und Otterberg gefahren, berichtet die Polizei. An der Einmündung zur K35 habe ein 52-jähriger Autofahrer, der aus Richtung Drehenthalerhof kam, den Motorradfahrer übersehen, der Vorfahrt hatte. Der Motorradfahrer habe noch gebremst, den Zusammenstoß aber nicht mehr verhindern können. Er krachte mit seinem Motorrad in die Beifahrerseite des Autos. Der 56-Jährige sei verletzt worden, ein Krankenwagen war im Einsatz, so die Polizei. Den Schaden schätzt sie auf etwa 7500 Euro.