Moritz Heene ist süddeutscher U23-Meister über 110 Meter Hürden. Der 22-jährige Rodalber im Dress des 1. FC Kaiserslautern gewann bei den Titelkämpfen im schwäbischen Aichach das Finale in 14,59 Sekunden vor Felix Klecker (TSV Schott Mainz/14,68) und David Frank (SpVgg Mössingen/15,15).

Der Student verteidigte damit seinen im Vorjahr errungenen Titel. Dabei hatte Klecker im Qualifikationslauf mit 14,58 Sekunden noch die bessere Zeit als Heene (14,66). Im Finale jedoch war Heene schneller. „Ich bin im Vorlauf zu passiv gerannt, die Aggression an den Hürden hat gefehlt“, resümierte der alte und neue süddeutsche Meister. Fürs Finale sei er vom Trainer gepusht worden. Ergebnis der Motivationshilfe: besserer Start, besserer Lauf, bessere Zeit. „Es geht in eine gute Richtung“, lautet Heenes Fazit. Sein Ziel sind die deutschen Meisterschaften. Dort möchte der FCK-ler wie 2022 das Finale erreichen und – wenn es ganz gut läuft – auch noch eine neue persönliche Bestzeit aufstellen.

Pauline Kläs vom 1. FC Kaiserslautern war in der Altersklasse W 15 über 80 Meter Hürden am Start. Mit 12,56 Sekunden wurde sie Vierte im ersten Vorlauf und landete in der Endwertung auf Platz 15 von 38 Starterinnen.

Nila Bettinger vom FCK war in zwei Disziplinen am Start. Über 100 Meter Hürden stellte sie in der Altersklasse W14 mit 13,18 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit auf, wurde Vierte im Vorlauf und insgesamt Zwölfte von 36 Athletinnen. Auch über 80 Meter Hürden der W14 steigerte sie ihre persönliche Bestleistung, wurde mit 12,80 Sekunden Vierte des Vorlaufs und 18. von 33 Starterinnen.