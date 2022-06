Drei von insgesamt neun Workshops zum Hochwasser- und Starkregenkonzept haben bereits stattgefunden. Die Resonanz bewertet die Stadt durchweg positiv. Mit Hilfe der Bürger und Ortsvorsteher konnten bereits hilfreiche, ortsspezifische Erfahrungen eingebracht und persönliche Probleme rund um das Thema Hochwasser diskutiert werden.

Die Stadt ist für die wertvolle Mitwirkung dankbar und hofft auf weitere konstruktive Zusammenarbeit in den folgenden Workshops. Diese finden jeweils um 17.30 Uhr im Rathaus im Ratssaal statt.

Der nächste Termin ist am Dienstag, 21. Juni, für die Bewohner des südlichen Stadtgebiets (südlich der B37 und östlich der B270 mit Betzenberg, Lämmchesberg, Bremerhof, Universität, Bännjerrück/Karl-Pfaff-Siedlung, Siedlung am Belzappel und Vogelweh). Am Mittwoch, 22. Juni, sind dann die Bewohner des nördlichen Stadtgebiets (zwischen der A6 und der L395 mit Mainzer Straße, Ludwigstraße, Lauterstraße, Berliner Straße, Pariser Straße inklusive Bahnheim, Kaiserslautern-West, Innenstadt-Nord Kaiserberg, Rotenberg) zum Workshop eingeladen. Den Dienstag, 5. Juli, sollten sich die Bewohner der Innenstadt im Kalender anstreichen (zwischen L395 mit Mainzer Straße, Ludwigstraße, Lauterstraße, Berliner Straße und der B37, im Süden bis zur A6 im Nordosten mit Innenstadt West/Kotten, Innenstadt Südwest, Innenstadt Ost, Innenstadt Nord-Kaiserberg, Grübentälchen/Volkspark, Stiftswalder Forsthaus/Entersweilerhof). Am Mittwoch, 6. Juli, können die Gewerbetreibenden der Stadt Kaiserslautern ihr Wissen oder auch Fragen einbringen. Der Mittwoch, 13. Juli, ist für die Bewohner des Ortsbezirks Erzhütten/Wiesenthalerhof, entlang des Eselsbachs und der oberen Lauter vorgesehen (Stadtgebiet nördlich der A6 mit Erzhütten/Wiesenthalerhof, Engelshof, Waschmühle, Waschhof/Galappmühlerstraße und Eselsfürth).

Wer die Termine nicht wahrnehmen kann, hat die Möglichkeit bis Ende Juli online seine Erfahrungen einzubringen auf der Internetseite KaiserslauternMitWirkung der Kl.digital.