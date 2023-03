Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Bobby Edet kam, sah und traf. Der in der 84. Minute eingewechselte Stürmer machte in der Fußball-Oberligapartie zwischen dem SV Morlautern und dem TuS Mechtersheim alles klar. Mit seinem ersten Ballkontakt erzielte er das 3:1 für den SVM und ließ sein Team jubeln.

Es war wie in einem Fußballmärchen. Der Morlauterer Coach Daniel Graf brachte in der Schlussphase der für sein Team so wichtigen Partie Bobby Edet für Felix Bürger ins