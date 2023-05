Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit dem Heimspiel gegen den FC Homburg startet die U17 des 1. FC Kaiserslautern in eine englische Woche. Spielfreude und Belastungssteuerung stehen für Trainer Dennis Will in den kommenden Tagen im Mittelpunkt.

Es ist mal wieder nicht so einfach vorherzusehen, was die Roten Teufel am Samstag (13 Uhr) gegen den saarländischen Nachbarn erwartet. Als großer Favorit der Regionalliga und ungeschlagener Tabellenführer