Herbe Niederlage für den SV Morlautern im Abstiegskampf. In der Oberligapartie beim FC „Blau-Weiß“ Karbach unterlag das Team von Trainer Daniel Graf mit 1:4 (1:2). Zum Albtraumspieler für den SVM wurde Max Wilschrey.

Der bekannte Stürmer der Blau-Weißen besiegte die Morlauterer quasi im Alleingang. Dreimal traf der 28-Jährige im Abstiegsduell, in dem der SVM unbedingt punkten wollte. Bevor Wilschrey sein Team auf die Siegerstraße schoss, lief es für die Morlauterer eigentlich nicht schlecht. Zwar gerieten sie mit 0:1 in Rückstand – Lars Oster traf in der 19. Minute. Doch David Schehl gelang der Ausgleichstreffer. Von seinem Stürmerkollegen Florian Bicking mit einem präzisen Diagonalpass in Szene gesetzt, schloss der junge Angreifer den schönen Angriff mit dem Treffer zum 1:1 ab (30.).

Dass sich die Hoffnung der Gäste, die Partie nun in ihre Bahnen lenken zu können, nicht erfüllte, dafür sorgte Max Wilschrey. Nach einem langen Ball schlug er zum ersten Mal zu, brachte die Heimmannschaft kurz vor der Pause erneut in Führung (42.). „Zu einfach“ habe sein Team es da dem Torjäger gemacht, ärgerte sich Coach Graf über diesen Gegentreffer.

Harter Treffer

Auch Wilschreys zweiter Treffer traf die Morlauterer hart. Waren doch nur zwei Minuten nach dem Seitenwechsel gespielt, als es schon wieder in ihrem Kasten einschlug und sie so mit 1:3 zurücklagen. Alle ihre in der Pause gefassten Vorsätze, den Gegner unter Druck zu setzen und möglichst schnell das 2:2 zu erzielen, waren damit Makulatur geworden. Danach bot sich zwar noch Marc Knapp eine gute Chance, um auf 2:3 zu verkürzen. Doch der in der 64. Minute für Mario Forster ins Spiel gekommene Stürmer vermochte sie nicht zu nutzen.

Das Spiel war für den SVM gelaufen, als Max Wilschrey (86.) noch einen draufsetzte. Mit seinem dritten Tor besiegelte er die bittere 1:4-Niederlage des SVM. Mit insgesamt 13 Treffern gehört der Karbacher zu den Top-Ten-Torschützen der Oberliga.

Daniel Graf haderte mit der Vorstellung seiner Elf in der zweiten Hälfte. „Wenn man so spielt, ist es schwer, in der Oberliga etwas mitzunehmen“, sagte der Coach, dessen Team nach der neunten Verlustpartie in der laufenden Oberligarunde auf den 13. Platz abrutschte und damit direkt über der Abstiegszone steht.