2022 steht Mölschbach ein großes Jubiläum ins Haus. Das ehemalige Walddorf und der heutige noch immer vom Pfälzerwald umgebene Stadtteil von Kaiserslautern wird 800 Jahre alt. Ein Ereignis, das seine Schatten voraus wirft und den Ortsbeirat in den kommenden Monaten beschäftigen wird.

Bei der Sitzung am Mittwochabend in der Sporthalle informierte Ortsvorsteher Jörg Walter über ein erstes Treffen örtlicher Organisationen und Vereine zur Vorbereitung des Jubiläums. So soll zur Planung und Durchführung der über das ganze Jahr 2022 vorgesehenen Feierlichkeiten ein Verein gegründet werden, der auch berechtigt ist, Spendenquittungen auszustellen. „Ohne Spenden werden wir wenig ausrichten können“, sagte Walter. Vorstellen kann er sich, dass der Verein mit dem Namen „Verein für Kerwe, Kultur und Jugend Mölschbach“ auch über das Jubiläumsjahr hinaus bestehen und beispielsweise die jährliche Kerwe durchführen könnte.

Verein soll gegründet werden

Zu einer optimalen Vorbereitung und Durchführung des Jubiläums sollen nach den Vorstellungen Walters aus dem Organisationskomitee Untergruppen gebildet werden. Beispielsweise mit den Schwerpunkten Bewirtung, Unterhaltung, Kultur und Galaabend. Für das Jubiläumsprogramm bereits angedacht sind eine Besichtigung der ortsansässigen Daubenhauerei, eine Fotoausstellung über Mölschbach, wie es einmal war, und eine Neuauflage einschließlich einer aktualisierten Erweiterung der von Ernst Asel, ehemaliger Ortsvorsteher von Mölschbach, 1994 verfassten Ortschronik.

Klaus Müller (CDU) erinnerte an die Arbeiten des mittlerweile verstorbenen Heimatforschers Willi Fallot-Burghardt, die eine Ausstellung über Mölschbach gut ergänzen könnten. Weiter plädierte er für die Erstellung einer Homepage für Mölschbach mit einem Gästebuch.

Als Ersatz für die wegen Corona ausgefallene Kerwe hat Walter zusammen mit den örtlichen Vereinen am 12. Juni 2021 ein Dorffest anvisiert. Das Fest, das nur für einen Tag geplant ist, soll auf dem Platz vor der Turnhalle stattfinden. Miteinbezogen werden sollen der Grillplatz und die sanitären Einrichtungen der Turnhalle. Auf ein kostspieliges Zelt könne verzichtet werden. Auch sollen zwei Schausteller die Gelegenheit bekommen, mit Ständen präsent zu sein. Als Alternative für das Dorffest regte Müller ein Frühlings- und ein Sommerfest an.