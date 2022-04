„Die Feier anlässlich des 800-jährigen Bestehens des ehemaligen Walddorfes wird Mölschbach ein schönes Jahr bescheren.“ Davon ist Ortsvorsteher Jörg Walter überzeugt. Bei der Sitzung des Ortsbeirates am Donnerstag stellte er das vorläufige Programm zum Jubiläum vor.

Höhepunkt der Feierlichkeiten ist ein Festwochenende am 24. und 25. Juni. Die offizielle Jubiläumsfeier mit Gästen aus der französischen Partnergemeinde Douzy ist am Samstag, 25. Juni, 19 Uhr, in der Turnhalle. Musik und Kultur, Sport und Tanz, Natur und die Mölschbacher Kerwe werden vom 23. April bis 11. Dezember den Stadtteil im Herzen des Pfälzerwaldes bei Laune halten. Der neu gegründete Verein „Wir sind Mölschbach“ habe bislang sehr gute Arbeit geleistet, verwies Walter auf ein Jubiläumsprogramm mit zahlreichen Veranstaltungen. 40 Bürgerinnen und Bürger hätten sich aktiv bei der Vorbereitung des Jubiläums eingebracht.

Der Dorfplatz soll verschönert werden

Zur Finanzierung des Jubiläums hat Walter ein Volumen von 9000 Euro veranschlagt. Zusammen mit 1000 Euro aus dem Kulturetat der Stadt, 3000 Euro aus dem Budget des Ortsbeirates und ersten Spenden in Höhe von 2000 Euro sei man dem Finanzierungsziel schon nahe gekommen, setzt er auf weitere Sponsorengelder.

Der Verein „Wir sind Mölschbach“ soll künftig auch die Kerwe des Stadtteils organisieren. Vorsitzender des Vereins sei jeweils der amtierende Ortsvorsteher. „Weitere Mitglieder sind erwünscht“, verwies Walter auf einen Jahresbeitrag von zwölf Euro für eine Einzelperson und 20 Euro für eine Familie.

Nicht nur mit Blick auf die 800-Jahr-Feier soll der Zustand des Dorfplatzes auf Vordermann gebracht werden. Dazu gehört auch die Installation einer neuen Rutsche auf dem Kinderspielplatz, kündigte Walter an. Einer Erhöhung von 50 auf 70 Euro für die Nutzung der städtischen Grillhütte in Mölschbach stimmte der Ortsbeirat zu.