Unter Leitung von Oleksiy Semenchuk präsentieren acht ukrainische Solisten als Chor The Gregorian Voices am kommenden Montag, 20. März, um 19.30 Uhr in der Kaiserslauterer Christuskirche mittelalterliche Musik – garniert mit Pop.

Das Ensemble entstand bereits 2011, zunächst besetzt mit acht Sängern aus Bulgarien. „Seit zwei Jahren singen Männer aus der Ukraine, die in ihrer Heimat eine klassische Gesangsausbildung als Opernsänger absolviert haben“, erläutert Thomas Pfeiffer von der betreuenden Agentur Muhsik. Die Sänger tragen Mönchskutten, sind aber keine wirklichen Mönche. „Dass sie in Mönchskutten auftreten, spiegelt die Tradition der Klöster wider, aus der die gregorianischen Gesänge kommen“, so Pfeiffer.

Unter Gregorianik versteht man den einstimmigen, unbegleiteten, liturgischen Gesang der katholischen Kirche in lateinischer Sprache. Im klösterlichen Leben hatte das gesungene Lob Gottes den höchsten Stellenwert.

„Ave Maria“ trifft Josh Groban

Bei den Gregorian Voices besteht die erste Hälfte des 80-Minuten-Programms aus gregorianischen Chorälen, orthodoxen Kirchengesängen, Liedern aus Renaissance und Barock. Neben „Ave Maria“ und „Ave Maris Stella“ erklingen das Kyrie aus der „Missa Orbis Factor“, orthodoxe Lieder von Ioan Kukusel (1280-1360), der Kanon „Cantate Domino“ von Heinrich Schütz (1585-1672) und „Pie Jesu“ aus Andrew Lloyd Webbers „Requiem“ (1984). Danach folgen gregorianisch anmutende Arrangements von Popsongs wie Rod Stewarts „Sailing“, Leonard Cohens „Hallelujah“ oder Josh Grobans „You Raise Me Up“.

Termin

Karten für den Auftritt am 20. März, 19.30 Uhr, in der Christuskirche (Am Heiligenhäuschen 11) gibt es bei der Tourist Information, bei Thalia, bei der Tabakstube Reppa und der Lottoannahmestelle Wendel.