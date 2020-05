Premiere im Mai: Das Live-Stream-Projekt in der Fruchthalle wird im Wonnemonat erstmals durch ein „Live Painting“-Ereignis bereichert. Indes sind die Verantwortlichen der Ausrichter – Stadt und städtische Gesellschaft KL.digital – auf der Suche nach Spendern und Sponsoren. Hilfe benötigt nicht die Veranstaltungsreihe selbst; unterstützt werden sollen die Kunstschaffenden.

Was vor fünf Wochen als Experiment begonnen habe, das habe schnell an Fahrt aufgenommen und sich mittlerweile bestens etabliert. Die Reihe der Kultur-Live-Streams habe sich „als Erfolgsmodell erwiesen“, zeigen sich die Macher von städtischem Kulturreferat und Digital-Gesellschaft überzeugt. Aus der Krise geboren, dürfe die „gelungene Kooperation auch als kleiner Lichtblick für die freie Szene“ gelten.

Neu im Programm nun: ein „Live Painting Event“, bei dem das vor der Kamera entstehende Kunstwerk denn auch online ersteigert werden kann. Und: Es sollen fortan auch die Künstler noch mehr Unterstützung erfahren. Abgesagte Veranstaltungen, kein Musik-, Tanz- oder Kunstunterricht, geschlossene Kulturstätten, kein persönlicher Austausch mit Publikum, Schülern, Kollegen: „Die Liste der Folgen ist lang und fordert ihren Tribut“, heißt es in einer Mitteilung der Organisatoren.

Aufwandsentschädigung fließt Künstlern zu

Hilfe in dieser schwierigen Phase, die viele Kulturschaffende in Existenznot bringe, soll den Akteuren in Form einer Aufwandsentschädigung zuteil werden, die die Stream-Anbieter zahlen. Zudem wolle man jetzt auch um Spenden werben, um das Geld gleichmäßig unter allen teilnehmenden freischaffenden Künstlern zu verteilen, erklärt Kulturreferats-Chef Christoph Dammann

Um den Spendentopf weiter anzufüllen, wende man sich an regional ansässige Unternehmen. „Gerne weisen wir mit dem Firmenlogo mit einer Einblendung auf die Unterstützung hin, auch mit dem Familiennamen“, sollten Einzelpersonen eine größere Spende leisten wollen, so Dammann.

Pouya Nemati malt auf der Fruchthallenbühne

Am Freitag, 8. Mai, wird der Künstler Pouya Nemati auf der Fruchthallenbühne ein Bild malen. Die Entstehung ist zu verfolgen, das Werk wird versteigert. Auch dieser Erlös kommt dem Spendenkonto zugute. Infos auf www.herzlich-digital.de/mit-kultur-livestreams-durch-die- krise/.