Mittlerweile ist es das zwölfte Mal, dass der Lions Club Kaiserslautern in der Vorweihnachtszeit mit dem Verkauf von Weihnachtslosen Menschen in der Stadt Gutes tun will. „Mit dem Start des Kulturmarktes vor Weihnachten in der Fruchthalle geht es los“, verweist Klaus-Jürgen Schröder, der Vorsitzende des Lions-Hilfe-Vereins, auf den Verkauf der Lose. Eine Auflage von 4000 Weihnachtslosen ist es, die beim Kulturmarkt, der Tourist-Information, bei der Buchhandlung Thalia, der Sparkasse Kaiserslautern und der Apotheke am Stadtpark für 9,50 Euro zu erwerben sind.

„Hinter den Losnummern verbergen sich 386 Sachpreise im Gesamtwert von 52.000 Euro“, macht Schröder neugierig auf mögliche Gewinne. Mit ein wenig Losglück erwartet die Gewinner neben einem Gemälde im Wert von 2500 Euro, Einkaufs- und Wellnessgutscheine sowie hochpreisige Elektronikgeräte. Mit den Weihnachtslosen könne man sich selbst, aber auch Familienmitgliedern, Freunden und Geschäftspartnern eine Freude machen. „Gleichzeitig leistet man einen Beitrag für eine gute Sache.“

Zahlreiche soziale Projekte profitieren

Mit dem Erlös aus dem Verkauf der Lose fördert der Lions Club soziale Projekte in Kaiserslautern. „Wir nutzen die Möglichkeit, Bildung, Zukunft und Perspektiven bedürftiger Kinder und Jugendlicher in der unserer Region nachhaltig zu fördern“, erinnert Schröder an Projekte wie „Klasse 2000“, ein Unterrichtsprogramm zur Gesundheitsförderung, Sucht- und Gewaltprävention an 74 Grundschulklassen in Kaiserslautern. Weiter gefördert werden in Kindertagesstätten die musikalische Früherziehung und eine Hausaufgabenbetreuung für lernschwache Kinder. Auch die Lauterer Tafel werde mit einem Teil des Erlöses aus dem Losverkauf unterstützt, berichtet Schröder.

Anfang Januar 2023 finden die Teilnehmer die Gewinner auf der Internetseite des Lions Clubs Kaiserslautern, lions-club-kl.de. Für Schröder, der die Weihnachtsaktion 2011 ins Leben gerufen hat, ist das Motto „We serve“ des Clubs Ehrensache. Das dritte Jahr im Ruhestand, kann sich der ehemalige Werksleiter bei Corning, neuen Aufgaben widmen. Für sich wieder entdeckt hat er die analoge Fotografie und Französisch als Fremdsprache.