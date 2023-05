Die Polizei hat die öffentliche Fahndung nach einem schon seit Februar vermissten Mann eingestellt. Wie das Präsidium am Mittwoch mitteilte, ist bereits am Freitag vor Pfingsten in einem Waldstück in der Nähe des Humbergturms eine Leiche gefunden worden. Eine Spaziergängerin hatte die leblose Person entdeckt und die Polizei verständigt.

Bislang habe der Tote nicht eindeutig identifiziert werden können. Anhand der Kleidung und der Papiere, die sich bei der Leiche befanden, geht die Polizei aber aktuell davon aus, dass es sich um den im Februar vermisst gemeldeten 56-jährigen Mann aus Kaiserslautern handelt. Ein DNA-Abgleich soll letzte Gewissheit bringen. Hinweise auf Fremd- oder Gewalteinwirkung haben sich nach Polizeiangaben nicht gefunden.