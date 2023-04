Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mitreißende Musik, ein bezaubernder Film, ein Konzertbesuch, der einem auch nach Jahren nicht aus dem Kopf geht: Es gibt einiges, womit man in diesen Tagen zumindest aus der Erinnerung heraus die Stimmung ein bisschen aufhellen kann. Manchmal kommt sogar alles zusammen. Wie beim Musicalfilm „Grease“.

Mir jedenfalls begegnet der 1978 uraufgeführte „Grease“ in Inhalt, Musik und Lebensgeist seit Jahrzehnten immer mal wieder. Und das - so der subjektive Eindruck - gerade in Corona-Zeiten.