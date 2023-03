Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Es kommt selten vor im Fußball, dass nach einem Spiel beide Mannschaften bedröppelt in der Kabine sitzen und trauern. Nach dem 3:1-Sieg von Arminia Ludwigshafen auf der Bezirkssportanlage in Rheingönheim war es so. Sowohl die Lauterer, als auch die Ludwigshafener haben ihr Ziel verpasst.

Er war richtig laut, der Schrei, der aus der Kabine des FC Arminia Ludwigshafen nach draußen drang. Kurz danach folgte ein lauter Knall. Tritte gegen irgendetwas Metallenes. Die Fußballer