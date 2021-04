Von langen Wartezeiten außerhalb des Impfzentrums in Kaiserslautern berichtet uns eine Frau aus dem Landkreis am RHEINPFALZ-Lesertelefon. Das Impfzentrum Kaiserslautern setze alles daran, keine lange Wartezeit entstehen zu lassen, heißt es dazu aus dem Rathaus.

Vergangenen Woche war Walburga Schäfer zum Impfen in Kaiserslautern. Alles lief recht reibungslos, wie sie berichtet, allerdings erst innerhalb des Impfzentrums, außerhalb hätten sich lange Schlangen gebildet, sie spricht von einer Wartezeit von rund einer Stunde – bei mäßigen äußeren Bedingungen. „Die Leute, vor allem die mit Krücken oder im Rollstuhl, die taten mir leid“, so Schäfer.

Laut Stadtverwaltung werden die Termine so vergeben, dass „sie dem Zeitaufwand gerecht werden und es zu einem kontinuierlichen Impfvorgang kommt“. Allerdings, räumt die Verwaltung ein, hätten in den vergangenen Tagen „leider einige Faktoren“ dafür gesorgt, dass sich Schlangen gebildet hätten. Zwei Faktoren hätten das begünstigt: Die Priorisierung der Impflinge zu überprüfen koste Zeit, zum anderen entstünden immer wieder Diskussionen rund um den Impfstoff AstraZeneca. „Diese zwei Faktoren verlängern die Anmeldung immens und erklären den Stau vor dem Impfzentrum“, so die Stadtverwaltung.

Für das Impfzentrum bemühe sich die Stadt weiterhin um mehr Personal, „damit keine Lücken an den Schaltern entstehen“. Vergangene Woche seien so drei neue Mitarbeiter eingestellt worden, zudem seien auch noch Aushilfen aus der Verwaltung im Einsatz.

Die längere Wartezeit außerhalb ist aber laut Schäfer das einzige Manko am Impfzentrum. „Ansonsten ist dort alles top“, lobt Schäfer – nicht zuletzt die Freundlichkeit des Personals.