Für alle, die sich noch in diesem Jahr gegen das Coronavirus impfen lassen möchten, aber noch keinen Termin haben, bietet der 1. FC Kaiserslautern gemeinsam mit Testeval am Dienstag, 28. Dezember 2021 eine Möglichkeit im Fritz-Walter-Stadion an.

Von 12 bis 24 Uhr kann sich an diesem Tag jeder ab einem Alter von zwölf Jahren in der Krombacher Fanhalle Nord des Fritz-Walter-Stadions von den erfahrenen mobilen Impfteams des DRK impfen lassen. Wie der FCK mitteilt, sind eine vorherige Anmeldung oder eine Terminabsprache nicht nötig. Für jeden frisch Geimpften gibt es anschließend eine Stadionwurst und ein Getränk gratis.

