Die Bauern kritisieren die Ampelregierung in Berlin. Die will Steuervergünstigungen für Landwirte abschaffen. Der Zorn der Bauern trifft vor allem die Grünen. Deren rheinland-pfälzischer Landesvorsitzender Paul Bunjes ist aus Kaiserslautern und selbst Landwirt. Mit der RHEINPFALZ sprach Bunjes darüber, was er von den Protesten hält.

Herr Bunjes, Sie sind gelernter Landwirt und gleichzeitig Landesvorsitzender der Grünen. Schlagen mit Blick auf die Bauernproteste zwei Herzen in Ihrer Brust?

Was die