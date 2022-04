Der Karateverein Budokan Kaiserslautern ist ab sofort Landesstützpunkt in der Karate-Disziplin Kata.

Karate nimmt in Kaiserslautern schon länger eine wichtige Position unter den Sportlern ein. Nun kommt ein weiterer wichtiger Baustein dazu. Im Dojo am Trainingsort in der Sporthalle der Lina-Pfaff-Realschule in Kaiserslautern wird das Stützpunkttraining vom Diplomtrainer und Landestrainer Marcus Gutzmer (7. Dan) und der Landes-Assistenztrainerin Sandra Gutzmer (4. Dan) geleitet. Die Auszeichnung wurde bei der Mitgliederversammlung des Rheinland-Pfälzischen Karateverbandes in Zilshausen durch den Verbandspräsidenten Gunar Weichert überreicht.