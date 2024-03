Auch 2024 wurden die Matineen des Fördervereins Unionsviertel Kaiserslautern in das Programm des Kultursommers Rheinland-Pfalz aufgenommen. Zwischen April und September gibt es fünf Veranstaltungen unterschiedlicher Stilrichtungen, jeweils sonntags um 11 Uhr – und immer zum Thema „Süden“.

Zum Start des Kultursommers im Unionsviertel spielt am 28. April das Duo IC Strings: Caro Busser, vielfach prämierte Cellistin, gemeinsam mit Ivan Knezevic, Violinist und Konzertmeister am Pfalztheater. Ihre Matinee „Stern des Südens“ ist Tournee-Erlebnissen in den südlichen, europäischen Ländern gewidmet. Für die begleitenden Bilder und Filme, die während der Tournee aufgenommen wurden, ist das Uniontheater für Filmkunst, kurz Unionkino, bestens geeignet.

In der zweiten Matinee am 2. Juni, ebenfalls im Unionkino, bleibt es klassisch. Die Sopranistin Monika Hügel und die Mezzosopranistin Rosario Chávez in Klavierbegleitung von Frank Kersting führen durch bekannte und beliebte „Arien des Südens“. Das Trio widmet sich in dieser Matinee insbesondere der Welt der italienischen und spanischen Opern.

Monika Hügel Foto: Förderverein Unionsviertel

Kinderlieder stehen im Zentrum der dritten Matinee am 7. Juli im Café Vielfalter: Es ist der Endpunkt einer Kooperation mit der Kreismusikschule unter der fachlichen Leitung der Musicalsängerin Adrienn Cunka, die Kinder mit und ohne Migrationshintergrund animiert, sich über Tanz und Gesang auszudrücken und auszuleben. Im Konzert präsentiert Cunka zusammen mit Frank Kersting und den Kindern „Kinderlieder des Südens“.

Flamenco und Blasmusik

Weiter geht es mit „Klängen des Südens“: Auf die Bühne im klassischen Innenhof der alten Pferdepostkutschstation in der Richard-Wagner-Straße, dem Anwesen der Hasso-Saxonia, bringt sie am 1. September der Gitarrist Eugen Knapp. Angekündigt ist das Programm „Spanische Gitarre trifft Pop“: Kompositionen, die beeinflusst sind durch spanische, südamerikanische sowie klassische Musik und begeistert von Rock- und Popmusik, dargeboten auf der akustischen Gitarre.

Der Abschluss der Matineenreihe an gleicher Stelle ist geprägt durch die südeuropäische Welt der Ensemblemusik. Am 22. September zeigt Dirk Hoffmann zusammen mit seiner Gruppe „HolzART“ den „südeuropäischen Charme der Blasmusik“. Ausgehend von deutschen regionalen Interpretationen der Ensemblemusik geht es über die Alpen zu Tiroler Brass Musik, lombardischen Kompositionen, sizilianischen Prozessionen und regional beeinflussten Bandas in Griechenland, Spanien und Süditalien sowie der „musica alta“ („laute Musik“) der Französischen Revolution.

Termine

„Stern des Südens“ mit IC Strings: Erzählungen einer musikalischen Reise durch Südeuropa, Sonntag, 28. April, 11 bis 13 Uhr, Uniontheater für Filmkunst, Kerststraße 24

„Arien des Südens“ mit dem Trio Monika Hügel, Rosario Chávez und Frank Kersting, Sonntag, 2. Juni, 11 bis 13 Uhr, Uniontheater für Filmkunst, Kerststraße 24

„Kinderlieder des Südens“ mit Adrienn Cunka und deutschen sowie migrierten Kindern, Sonntag, 7. Juli, 11 bis 13 Uhr, Interkultureller Treffpunkt Vielfalter, Pirmasenser Straße 20a

„Klänge des Südens“ mit Eugen Krapp, Sonntag, 1. September, 11 bis 13 Uhr, Innenhof der Hasso-Saxonia, Richard-Wagner-Straße 52

„HolzART“ mit Dirk Hoffmann: Südeuropäischer Charme der Blasmusik, Sonntag, 22. September, 11 bis 13 Uhr, Innenhof der Hasso-Saxonia, Richard-Wagner-Straße 52

Karten online unter www.unionsviertel-kl.de/events