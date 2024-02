Freche Puppen, alte Verbrechen und Bier für Frauen: Das Angebot für Tagträumer und Nachtschwärmer ist am Wochenende nach Fasching nicht nur ziemlich üppig, sondern auch vielfältig.

In Zeiten, in denen alle ein Smartphone in der Tasche haben, ist so ein Figurentheater etwas richtig Antiquiertes. Aber das Malzacher Figurentheater – ein Ein-Mann-Tourneetheater – ist etwas ganz Besonderes. Denn erstens sind Peter Malzachers Puppen echte Charaktertypen, und zweitens wird das Publikum in die Stücke Malzachers stets heftig mit einbezogen. Erleben kann man dieses seltene Vergnügen am 18. Februar ab 17 Uhr in der protestantischen Kirche in Miesau . Der Spaß hat literarische Qualitäten, ist sozialkritisch bis frech, zeitaktuell und hoch amüsant. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Bei der aktuellen Ausgabe der Pfalztheater -Reihe „Spätschicht“ ist der Autor Bernardo Cavalho zu Gast. Das Erzähltalent aus Brasilien bietet ein breit gestreutes Nachgespräch zum Stück „Untröstliche Schatten“: Freitag, 16. Februar, ab 22 Uhr im Foyer. Karten über die Telefonnummer 0631 3675209 und an der Abendkasse.

Arbeiten der Künstlerinnen und Künstler des Erfenbacher Künstlerhauses werden zurzeit in den Räumen der Lauterer Volkshochschule in der Kanalstraße 3 ausgestellt. Die Vernissage dazu läuft auch am Freitag, 16. Februar, ab 18 Uhr.

Zwei Stunden (20 Uhr) später fängt der gute Jürgen von der Lippe im Ramsteiner Congress Center , kurz CCR, an zu lesen: aus seinem neuen Buch „Sex ist wie Mehl“. Nur noch ganz wenige Restkarten über die Telefonnummer 06371 92340.

Im Kuseler Kulturzentrum Kinett am Hofacker 11, tritt am Freitagabend ab 20 Uhr die French-Power-Pop-Band After Geography auf. Und am Montag, 19. Februar, gibt’s zur selben Zeit englischen Electronic Indie mit Gum Takes Tooth. Karten im Internet unter www.kinett-kusel.de.

Zurück zum Freitagabend, 16. Februar: Die Tote-Hosen-Tribute Band Opium fürs Volk tritt ab 19.30 Uhr im Irish House an der Eselsfürth auf. Inklusive der Hosen-Hits „Zehn kleine Jägermeister“, „Hier kommt Alex“ und „Wannsee“. Karten an der Abendkasse.

Schon am Freitagmorgen zwischen 10 und 12 Uhr heißt es in der Stadtmission , Brüderstraße 1 in Kasierslautern, wieder „Angriff der Killersäuglinge“ im Rahmen des Krabbelkreises Rasselbande. Eintritt und Kaffee für Begleitpersonen frei.

Und was ist am Samstag los?

17 Hippies heißt die vielköpfige Berliner Formation, die am Samstag (dem 17ten) passend zum Datum ab 20 Uhr das Kasino der Kammgarn stürmt. Zu hören gibt’s da folkigen Berlin-Style mit osteuropäischen und orientalischen Einflüssen. Karten im Netz unter www.kammgarn.de.

Kommt mit ihrem aktuellen Krimi zur Lesung nach Kaiserslautern: Lilo Beil. Foto: Beil

Die Krimiautorin Lilo Beil liest am Samstag, 17. Februar, ab 11 Uhr in der Lauterer Pfalzbibliothek in der Bismarckstraße. Diesmal aus ihrem neuen Band „Lebende Schatten“, in dem es um längst verjährte Verbrechen aus den 1940-Ern geht. Der Eintritt ist frei.

Am Samstagabend treffen sich die Schauspielerinnen Natalie Forester und Chris Nonnast dann mal auf ein „Bier für Frauen“. Und zwar in einem Bühnenprogramm, in dem zwei Gestrandete sich an der Theke über Gott und die Welt unterhalten. Zu erleben ab 19.30 Uhr in der Landstuhler Stadthalle . Karten: 06371 92340.

Natalie Forester (rechts) und Chris Nonnast bringen »Bier für Frauen« nach Landstuhl. Foto: Forester

Rockclub, Disco, Dancehall: Das „Kult“ in Gundersweiler hält sich tapfer und öffnet immer samstags ab 21 Uhr. Am 17. Februar ist DJ TomTom dran mit „knackigen Beats und coolen Sounds aus vier Jahrzehnten, von den 80ern bis heute“.

Leider nix mehr wird’s für Kurzentschlossene mit „La Signora – groß, blond, erfolgreich!“ im Theater Blaues Haus in Bolanden-Weierhof. Ausverkauft!

Ausblick auf Sonntag und die Woche

Am Sonntag, 18. Februar, ab 17 Uhr heißt es in der Otterberger Johannisstraße 11 „Musikstunn bei’s Krause“ im gleichnamigen Gasthaus. Unter dem Motto „Warten auf den Frühling“ heißt das: eine Stunde lang Musik mit Horn, Trompeten, Tuba und Posaune von der Gruppe „Eddies Blech“.

Zur gleichen Stunde haut im Kuseler Horst-Eckel-Haus in der Lehnstraße die Pianistin Ekaterina Litvintseva in die Tasten. Nein, das tut sie so plump natürlich nicht: Sie interpretiert auf tollem Niveau Werke der frühen wie der sehr späten Romantik. Abendkasse.

Am Montag, 19. Februar, ab 19 Uhr gibt’s im Theodor-Zink-Museum in der Kaiserslauterer Altstadt eine Veranstaltung namens „Showtime Akkordeon“ – mit Lehrkräften und Schülern der Emmerich-Smola-Musikschule, die mal zeigen, was auf diesen Tasten so alles geht. Der Eintritt ist frei.

Aus den kanadischen Rocky Mountains kommt das „Banff Mountain Film Festival“. Im Rahmen dessen werden vornehmlich Abenteuerfilme gezeigt. In Kaiserslautern am 21. Februar ab 19.30 Uhr im Kasino der Kammgarn .

Alfons, „der Deutschen liebster Franzose“, kommt am 22. Februar ab 20 Uhr in den Cotton Club der Kammgarn . Der Mann seziert die Unmöglichkeiten aus dem Land der Klempner, Dichter und Kleingärtner auf süffisante Art und Weise.

Viel Spaß.