Verwirrung herrscht seit Montag an Teststellen, wenn sich Nicht-mehr-Schwangere dort testen lassen wollten. Seit Montag haben nur noch bestimmte Gruppen Anspruch auf einen kostenlosen Test – darunter Schwangere, weil die Impfempfehlung der Stiko für jene ab dem zweiten Schwangerschaftsdrittel erst am 17. September erfolgte. Wegen des kurzen Zeitfensters dürfen sie sich noch bis Ende des Jahres kostenlos testen lassen. Wer jedoch gerade entbunden hatte, fiel durchs Raster, wie das Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung am Montag noch bestätigte und auch auf der Seite der Bundesregierung zu lesen ist. Das Bundesgesundheitsministerium hingegen informiert, dass auch für vormals Schwangere und Stillende eine Übergangsregelung besteht: Sie haben bis einschließlich 18. Dezember einen Anspruch auf kostenfreie Testung, den sie durch den Mutterpass belegen müssen. Das Landesamt bestätigte diesen Anspruch gestern auf Nachfrage.