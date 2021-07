Nach dem großen Erfolg im vergangenen Jahr präsentiert die Rodenbacher Interessengemeinschaft Artkult gemeinsam mit der Ortsgemeinde wieder die Veranstaltungsreihe „Sonntags am Brunnen“. Ab 25. Juli sind jeden Sonntag ab 11 Uhr am Keltenplatz bekannte Künstler aus der Region zu erleben.

Den Startschuss am kommenden Sonntag gibt der bekannte Lauterer Gitarrist und Sänger Michael Halberstadt mit seinem neuen Trio. Zusammen mit Wassiljewa und Tebriz Xelilov hat sich das Trio während des zweiten Corona-„Lockdowns“ im November 2020 in Kaiserslautern formiert. Erstmals trat es im „Kulturlivestream“ in der Fruchthalle auf. Unter dem Titel „Göttliche Songs“ interpretieren die drei ausgewählte Pop-, Rock- und Countrysongs sowie Instrumentales mit Gitarre, Cello und Piano. Die Gäste können also ganz ausgefallene Sounds erwarten.

Teuflisch wird’s am 1. August mit der „Grupo Infernal“. Wolfgang Blankenburg (Kontrabass), Peter Glanzmann (Piano und Blockflöte), Gerd Hunsinger (Schlagzeug), Ulrike Rech (Gesang) und Patrick Schwehm (Saxofon, Klarinette) haben sich vorwiegend auf südamerikanische Musik spezialisiert. Den Sombrero in Rodenbach nicht vergessen!

Am 8. August bietet Artkult gleich zwei Gigs: Zuerst präsentieren „Die Chillies“ mit Sabine Wagner (Gesang) und Günter Appel (Klavier) relaxte Lounge Music. Sodann will das bekannte Lauterer Trio „Present Art Collection“ mit Martin Haberer (Gitarre), Helmut Engelhardt (Saxophon, Klarinette) und Günter Frölich (Akkordeon) das Publikum mit „Delicious Music“ erobern.

Zwei Meister ihres Fachs sind am 15. August zu erleben. Über den Boogie-Pianisten Harald Krüger aus Heidelberg und den Blues-Harp-Weltklassemann Albert Koch muss man nicht mehr viele Worte verlieren. Sie sind bekannt wie zwei bunte Hunde. Was die spielen? Natürlich heißen Boogie Woogie und kochend heißen Rock’n’Roll.

Nicht minder bekannte und großartige Musiker sind Helmut Engelhardt und Tom Woll. Saxophonist Engelhardt - gleich zum zweiten Mal am Brunnen - ist Absolvent der berühmten Hillard-School in den USA. Sein Gitarre spielender Partner war fast 20 Jahre lang Leiter der „Midnight Movers“ in der Kammgarn. Für 22. August versprechen sie Blues vom Feinsten. Die Gesangssolistin Olivia Schick aus Rodenbach, die im vergangenen Jahr so begeistert hat, präsentiert am 29. August mit Gästen „Mixed Music“. Nicht versäumen!

Am 5. September ist dann auch schon die Rodenbacher Kerwe - und damit die letzte Veranstaltung „Sonntags am Brunnen“. Zum kleinen Frühschoppenkonzert hat Kultart die „Pälzer Cantry Bänd“ verpflichtet. Das Quartett begeistert seit wenigen Jahren mit bekannten Popsongs, wozu es eigene, lustige Texte geschrieben hat. Für den Frühschoppen genau die richtige Musik.

„Fitness & Gesundheit“ heißt anschließend die Devise, unterstützt vom Turnverein Rodenbach. Begleitet vom Artkult-DJ fahren die „TVR-Franky-Cycling-Group“ Hadbawnik und Team einen Cycling-Marathon. Tja, wer gut trinken und essen kann, soll sich auch bewegen können! Cyclingräder stehen für Bewegungswillige bereit. Mit Kinder- und Teenietänzen klingt der Kerwesonntag aus.

Die Veranstalter möchten die Künstler und Künstlerinnen, die durch die Corona-Pandemie schwer gelitten haben, mit einer Hut-Spende unterstützen und bitten daher um einen großzügigen Obolus.

Bei allen Veranstaltungen werden die aktuellen Hygiene-Regeln beachtet. Die Veranstalter bitten um rechtzeitiges Erscheinen, damit die Vorschriften eingehalten werden können. Erleichtert werden kann der Besuch durch den Zugang über die Luca-App. Ansonsten gibt es eine Registrierung vor Ort.