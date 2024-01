In der Reihe der Konzerte der Stadt Kaiserslautern hat die Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern am Donnerstag, 1. Februar, einen ganz besondern Gast beim À la Carte-Konzert ab 13 Uhr im SWR-Studio: den Komiker Alfons.

Geboten wird eine „Offenbachiade à la Alfons“. Der deutsch-französische Kabarettist mit seinem vermeintlich naiven, sanft-satirischen Humor, arbeitet sich ab an einem raffinierten Musik-Cocktail mit Ausschnitten aus Bühnenwerken des ebenso genialen wie spottlustigen Vielschreibers Jacques Offenbach. Während letzterer in Köln geboren wurde und Paris zu seiner Wahlheimat machte, ist Alfons – bürgerlich Emmanuel Peterfalvi – in Paris geboren und hat Deutschland zur zweiten Heimat gemacht.

Unter Stabführung der jungen, französischen Dirigentin Chloé Dufresne spielt die Deutsche Radio Philharmonie, Solistin ist Sopranistin Sheva Tehoval. Zu erleben sind Ausschnitte aus Straßenfegern wie „Hoffmanns Erzählungen“ oder „Orpheus in der Unterwelt“ und weniger Bekanntem wie „Le Roi Carotte“, „Robinson Crusoe“, „Fantasio“ oder „Le voyage dans la lune“. SWR2-Moderatorin Sabine Fallenstein führt durch das Programm.

Das Konzert wird live ab 13.04 Uhr auf SWR2 übertragen. Karten gibt es in der Tourist-Information, Telefon 0631 365-2316, bei Thalia oder unter www.eventim.de. rhp