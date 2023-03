Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Mit Bedacht wurde für die kirchenmusikalische Andacht am Sonntag in der Friedenskirche der Psalm 23 ausgewählt. Torsten Laux, Kirchenmusiker und Professor an den Musikhochschulen Düsseldorf und Bayreuth, sowie die Sopranistin Sabine Heinlein aus Enkenbach-Alsenborn wählten passend zur Botschaft des Psalms und dessen vermittelter Stimmung sakrale Gesänge des 19. und 20. Jahrhunderts aus.

Mit aktuellem Bezug zu den derzeitigen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und politischen Krisenstimmungen, beschreibt dieser Psalm unser Leben als Weg und zwar besonders auch da, wo dieser